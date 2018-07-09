Трамп приедет на встречу с Путиным в Финляндию вместе с женой

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья будет сопровождать его в ходе поездки в Финляндию на саммит с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм.

«Будет», — ответила она на вопрос о том, будет ли супруга сопровождать Трампа во время его поездки в Хельсинки.

Детали программы пока не раскрываются, передает «РИА Новости».

Ранее 9 июля сообщалось, что Трампа в ходе поездки в Хельсинки будут сопровождать экс-руководитель телеканала Fox News, а ныне директор по коммуникациям Белого дома Билл Шайн, а также руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и другие.

Путин и Трамп встретятся 16 июля в президентском дворце столицы Финляндии. Они планируют обсудить развитие диалога между двумя странами, вопросы международной повестки, в том числе кибербезопасность, борьбу с терроризмом и многие другие.