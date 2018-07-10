Трамп назвал Путина своим соперником

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина соперником.

Отвечая на вопрос журналистов, считает он Путина другом или врагом, Трамп заявил: «Я не могу сказать сейчас. Полагаю, что он — соперник», сообщает Reuters.

В рамках европейского турне Трамп посетит Хельсинки, где 16 июля состоится саммит Россия–США. Американский и российский лидеры обсудят отношения Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки.

Ранее Трамп признался, что с нетерпением ждет этой встречи и намерен «поладить с Москвой». Кроме того, хозяин Белого дома считает, что эти переговоры пройдут легче, чем его встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.