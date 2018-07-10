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Трамп назвал отговаривавших от беседы с Путиным помощников «глупыми»

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Фото: TASS/DPA/Aude Guerrucci
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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным критически отозвался о представителях американской администрации, которые отговаривали его от звонка главе РФ. Об этом пишет The New York Times.

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Беседа двух лидеров по телефону состоялась в марте по инициативе американской стороны: Трамп решил поздравить Путина с победой на президентских выборах. В ходе разговора, по данным издания, речь зашла о советниках, которых американский лидер назвал «глупыми людьми, которых не следует слушать», пишет ТАСС.

В марте газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме писала, что помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина с победой — во время регулярного брифинга американскому лидеру передали записку с надписью заглавными буквами: «Не поздравляй». Несмотря на это, телефонный разговор состоялся 20 марта.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Стороны обсудят развитие двустороннего диалога и актуальные вопросы международной повестки, в часности приписываемое РФ вмешательство в американские выборы и борьбу с терроризмом.

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