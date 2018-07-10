Кустурица экранизирует «Героя нашего времени» в России

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снять в России фильм по роману «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. Заняться им он планирует после экранизации романов Достоевского в Китае. Об этом Кустурица рассказал в интервью порталу iz.ru.

«Я очень долго увлекаюсь Михаилом Лермонтовым и, когда впервые прочел его роман «Герой нашего времени», понял, что этот роман постоянно повторяется в России, всегда является современным. Это чудесный роман. Но проблема в том, что Россия теперь находится на этапе приспосабливания под западную жизнь. Американскую — не западную. И это очень чувствительная тема — найти такую точку, где разветвляется путь — что такое Россия и куда она должна идти», – рассказал Эмир Кустурица.

К сентябрю режиссер планирует написать роман, в котором перенесет героев романов Ф.М. Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание» в современный Китай. После этого сам экранизирует свою книгу и займется проектом в Москве.

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Эмир Кустурица – один из немногих обладателей двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля. Его полнометражный дебют состоялся в 1981 году с фильмом «Помнишь ли ты Долли Белл?», за который он получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Кроме кино, Кустурица широко известен как участник фолк-рок группы The No Smoking Orchestra.