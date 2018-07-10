Очередь в ясли в Брянской области почти ликвидируют за два года

В Брянской области планируют создать 735 новых мест в детских садах до конца 2019 года. Это позволит практически полностью ликвидировать очередь в ясли.

В текущем году на строительство детских садов в Брянске, Брянском и Почепском районах предусмотрены затраты в объеме 445 млн рублей. Из них 206 млн рублей выделено из федерального бюджета, еще около 218 млн рублей — из областного бюджета, остальные средства предоставят местные бюджеты. До конца года запланировано открытие детских садов в Лопандино, Дмитрово и самом Брянске.

Помимо новых детских садов, власти запланировали организацию пристроек к уже существующим учреждениям. Всего планируется создание 735 новых мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, пишет NASHBRYANSK.RU.