Прямой эфир

Очередь в ясли в Брянской области почти ликвидируют за два года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянской области планируют создать 735 новых мест в детских садах до конца 2019 года. Это позволит практически полностью ликвидировать очередь в ясли.

В текущем году на строительство детских садов в Брянске, Брянском и Почепском районах предусмотрены затраты в объеме 445 млн рублей. Из них 206 млн рублей выделено из федерального бюджета, еще около 218 млн рублей — из областного бюджета, остальные средства предоставят местные бюджеты. До конца года запланировано открытие детских садов в Лопандино, Дмитрово и самом Брянске.

Помимо новых детских садов, власти запланировали организацию пристроек к уже существующим учреждениям. Всего планируется создание 735 новых мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, пишет NASHBRYANSK.RU.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детский сад открыли в Ижевске после вспышки кишечной инфекции
Воспитатель детского сада спасла соседку при пожаре в Тюмени

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017