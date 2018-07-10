Девятого школьника вывели из затопленной пещеры в Таиланде

Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Тхам Луанг девятого ребенка, который оказался заблокирован там из-за затопления, сообщает South Chining Morning Post.

Утром 10 июля началась третья фаза операции по спасению подростков. Спасатели рассчитывают освободить оставшихся четырех человек до конца дня.

Восемь спасенных детей за предыдущие два дня чувствуют себя хорошо, сообщил источник издания. Представитель министерства здравоохранения заявил, что дети будут оставаться в больнице как минимум в течение недели. Медики обнаружили у них признаки инфекции.

Ранее тайские спасатели отказались от использования мини-субмарины, разработанной компанией Илона Маска SpaceX, в операции по спасению.

Школьники из местной футбольной команды пропали вместе с тренером 23 июня. Они оказались заблокированы в пещере Тхам Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Их нашли через 10 дней. В спасении участвует международная команда опытных кейв-дайверов.