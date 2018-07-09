В Анапе запретили купаться в Черном море из-за холодной воды

Из-за низкой температуры воды в Черном море на всех пляжах Анапы запрещено купаться. Распоряжение опубликовали на официальном сайте города-курорта.

«Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Усильте контроль за детьми и пожилыми людьми», — говорится в сообщении.

# Управление гражданской обороны и защиты населения

Внимание! Уважаемые жители и гости курорта! В связи с низкой температу-рой морской воды купание на всех пляжах Анапы запрещено! Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: — Служба Спасения (@spas_anapa) 8 июля 2018 г.

Служба спасения Анапы также требует руководителей предприятий и организаций обеспечить недопуск людей к холодной воде, чтобы избежать происшествий и инцидентов.

В июне санитарные власти запретили купание в водоемах на территории Краснодарского края. По итогам проверки местные фонтаны и реки признали несоответствующими гигиеническим требованиям.