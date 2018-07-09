Прямой эфир

В Анапе запретили купаться в Черном море из-за холодной воды

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за низкой температуры воды в Черном море на всех пляжах Анапы запрещено купаться. Распоряжение опубликовали на официальном сайте города-курорта.

«Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Усильте контроль за детьми и пожилыми людьми», — говорится в сообщении.

Служба спасения Анапы также требует руководителей предприятий и организаций обеспечить недопуск людей к холодной воде, чтобы избежать происшествий и инцидентов.

В июне санитарные власти запретили купание в водоемах на территории Краснодарского края. По итогам проверки местные фонтаны и реки признали несоответствующими гигиеническим требованиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число туристов в Алуште возросло на 20%
Только два амурских водоема признали безопасными для купания

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017