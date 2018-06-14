Санитарные власти запретили купание в водоемах и фонтанах Краснодара

В водоемах на территории Краснодара купаться запрещено. Решение было принято по результатам обследования воды. Так, состояние воды в реке Кубань не соответствует гигиеническим требованиям. Кроме того, неудовлетворительными признаны гидрологические характеристики Кубани. Там сильное течение, ямы и водовороты.

ИА «Кубанские новости» также сообщает, что под запретом оказались места для купания в районе Пашковского, Краснодарского и Горского затонов, на всех Карасунских водоемах и на озере Старая Кубань. Там уже установлено более 150 специальных информационных знаков.

Кроме того, власти запретили купаться в фонтанах Краснодара. За нарушение запрета положен штраф в размере 1 тыс. рублей. Агентство отмечает, что борьба с купанием в фонтанах ведется в городе с 2012 года, когда был открыт фонтан на Театральной площади. В первые дни его работы несколько школьников получили травмы.

Единственное место, где купание разрешено — это пляж с тремя бассейнами в Затоне. В конце мая чаши бассейнов были очищены от ила и мусора, а резервуары наполнены чистой водой.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что спасатели отправились на поиски четырех рыбаков, пропавших без вести в районе устья реки Алдан в Якутии.