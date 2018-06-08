Только два амурских водоема признали безопасными для купания

Качество воды в водоемах Амурской области проверило областное управление Роспотребнадзора. Выяснилось, что только в двух купание будет безопасным. Это водохранилище села Грязнушка Благовещенского района и озеро Карьерное в селе Нижние Бузули Свободненского района.

Вода в семи местах массового отдыха населения требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям не соответствует. Почти все эти места находятся в Благовещенске. А еще в четырех местах отдыха вода не соответствует требованиям по окраске, сообщает ресурс asn24.ru.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что во Владивостоке управление Роспотребнадзора запретило купаться в популярной у местных жителей бухте Лазурная. Запрет налагается ведомством уже второй год подряд.