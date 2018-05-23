Жителям Владивостока запретили купаться в популярной бухте

Управление Роспотребнадзора Приморского края обнародовало места, где официально будет разрешено купание этим летом. Решение было принято после анализа проб качества воды.

По словам представителя комиссии по контролю за содержанием пляжей во Владивостоке Сергея Шабаева, пляж парка Сергея Лазо и «Ривьера-Лагуна» на станции «Санаторная», а также бухта Аякс на острове Русском признаны безопасными.

А вот купание на Шаморе в популярной у местных жителей бухте Лазурная запрещено, как и в 2017 году. Как отмечает ИА PrimaMedia, качество морской воды в этом месте признано не соответствующим микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Это значит, что отдыхающие могут заполучить кишечные заболевания.

Шабаев при этом отметил, что, по заключению Роспотребнадзора, несколько бухт на Русском были признаны пригодными для купания, однако там не были созданы условия для безопасного отдыха.

Официально курортный сезон во Владивостоке стартует 15 июня.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Москве все зоны отдыха будут готовы к началу летнего сезона в эту пятницу, 25 мая. МЧС завершает проверку пляжей.