«Мозгов — игрок, способный вписаться в игру любого клуба NBA»

25-летний защитник сборной Сербии Богдан Богданович уже успел добиться главных командных и индивидуальных титулов в европейском баскетболе и прошлым летом отправился покорять NBA. Первый год в США игрок может смело занести в свой актив. Серб стал одним из лидеров «Сакраменто» (11,7 очка в среднем за игру) и получил приглашение на звездный уикенд NBA, где его признали самым ценным игроком (MVP) матча новичков.

В конце июня Богдан Богданович принимал участие в работе детского баскетбольного лагеря в родном Белграде. «Известия» связались со звездным игроком, чтобы обсудить драфт NBA-2018, обмен Тимофея Мозгова, Евробаскет и итоги сезона.

— Каковы основные цели организации детского лагеря?

— Мы проводим этот лагерь для того, чтобы дать шанс детям почувствовать себя профессиональными спортсменами. Хотя бы на выходные. И дать им понять, сколько нужно работать каждый день, чтобы пробиться в серьезную команду. Также мы уделяем большое внимание тому, чтобы дети с ранних лет знакомились со сверстниками из других городов и даже стран. В современном мире это является обязательным.

— Как проходит отбор детей?

— В этом году, к сожалению, не было конкурса, так как это требует больших временных и ресурсных затрат. В будущем я бы хотел, чтобы был конкурсный и даже точечный отбор. У меня есть концепция, согласно которой необходимо увеличение потока детей, проходящих через лагерь. Уверен, что таким образом дети в самом раннем «баскетбольном» возрасте смогут понять, что быть профессионалом очень и очень непросто.

— Участники из Европы и Америки чем-то отличаются друг от друга?

— Думаю, не существует особой разницы, кроме того, что дети в Америке уделяют больше внимания физической подготовке. Поэтому нам иногда кажется, что физически они превосходят ребят из Европы. Наверное, в Америке дети больше смотрят баскетбол и чуть больше «влюблены» в него — из-за NBA и их игроков.

— Кто из ваших друзей-баскетболистов откликнулся на приглашение принять участие в лагере?

— В прошлом году приезжали мои товарищи по сборной команды Сербии. Я всегда знаю, что могу положиться и рассчитывать на них. Но, к сожалению, в этом году из-за квалификации ЧМ-2019 у большинства из них была высокая загруженность, поэтому я решил не беспокоить их. Хотелось привнести что-то новое, и поэтому приехал мой товарищ из «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд, который согласился пообщаться и поработать с детьми. За это я ему безмерно благодарен.

— В 2012 году вы принимали участие в преддрафтовом лагере NBA в Тревизо. Что вам это дало?

— Лагерь был очень серьезный. Мы много играли 2x2, 3x3, отработали много соревновательных элементов. Можно сказать, что я фанат мини-соревнований, поэтому мне очень понравилось. Тогда мне было очень интересно увидеть звезд баскетбола, звезд NBA. Помню случай: Николя Батюм (защитник «Шарлотт», чемпион Европы в составе сборной Франции. — «Известия») играет в компьютерную приставку, а все участники лагеря смотрят на него огромными глазами. Конечно, в Тревизо были и другие интересные вещи, но в раннем возрасте всегда запоминаются такие вот маленькие детали.

— Под вторым номером драфта «Сакраменто» взяли форварда «Дьюка» Марвина Бэгли. Насколько он хорош и как впишется в систему вашего клуба?

— Он отличный игрок. Я наслышан о его усердии, которое выражается в практически постоянной работе над собой. Считаю его очень талантливым парнем, готовым к большим победам. Конечно, каждый новичок должен пройти определенный период адаптации, но думаю, у него не возникнет трудностей.

— Словенский форвард «Реала» Лука Дончич был выбран под третьим номером. Насколько он готов к такому вниманию к себе?

— Мне кажется, он больше, чем просто готов. Для него сейчас наилучшее время для перехода в NBA. Я даже не рассматриваю вариант, при котором Лука не впишется в систему «Далласа». Лично я всегда выступал за то, чтобы игроки как можно раньше уезжали в NBA, как это сделал Горан Драгич, а сейчас Лука Дончич. Но у каждого свой путь. Евролига отлично готовит игроков к NBA. Дончич талантлив, что он и показал в Европе. Ему удалось выиграть всё, что только можно было выиграть. Теперь на очереди — покорение NBA.

— Как вы оцениваете чемпионат Европы 2017 года? Насколько справедливо было распределение итоговых мест?

— Сложно сказать. Были команды, которые «на бумаге» казались лучше, сильнее — и нас, и команды Словении. Но это баскетбол. В играх на вылет может случиться всё что угодно. В один день команда может показать не самую удачную игру и тут же собрать чемоданы. Это система чемпионата, она такова, и надо найти возможность вписаться в нее и победить, а не искать причину поражения. Мне обидно, что мы не взяли золото в том году. И главная причина моей обиды — в том, что вряд ли еще у нас будет шанс сыграть в финале против Словении и взять реванш.

— Как вы оцениваете обмен Тимофея Мозгова в «Шарлотт» и «Орландо»? Он сможет перезапустить свою карьеру в NBA?

— Думаю, у него не будет проблем в новом клубе. Тимо — отличный игрок, способный вписаться в игру любого клуба лиги, у него сильно развит командный дух. Если он подойдет под стратегию «Орландо», то у него всё получится.

— В чем феномен популярности NBA?

— Это набор лучших игроков мира. Конечно, не все так амбициозны и довольны Европой и Евролигой, но мне кажется, что редкий игрок не мечтал оказаться в NBA. Действительно, там совсем другой уровень баскетбола.

— Самый ценный игрок регулярного чемпионата NBA?

— Согласен с тем, что выбрали Джеймса Хардена.

— Лучший тренер сезона?

— Наш тренер Дэйв Йергер.

— Лучший новичок сезона?

— Донован Митчелл, хотя приз все-таки вручили Бену Симмонсу.

— Самый прогрессирующий игрок NBA?

— Я бы второй год подряд отдал бы эту награду Яннису Адетокумбо.

— Заслужена ли победа «Голден Стэйт» над «Кливлендом» в четырех матчах финала NBA?

— Думаю, всё справедливо. Они показывали какой-то запредельный уровень баскетбола. Уверен, большинство болельщиков считает иначе.

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