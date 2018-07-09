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Жителя Татарстана насмерть ударило током при замене счетчика

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В Татарстане 19-летний парень погиб в результате удара током. По предварительным данным, он самостоятельно производил замену счетчика.

О несчастном случае в экстренные службы сообщили жители села Новое Надырово. Они обнаружили тело 19-летнего парня возле опоры линии электропередач. По данным МЧС, погибший в частном порядке менял счетчик, в какой-то момент его ударило током. От полученной травмы местный житель скончался на месте. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Как сообщал портал iz.ru, в Калининградской области мужчину ударило током при самостоятельном подключении дома к ЛЭП. Следователи проводят проверку по данному факту.

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