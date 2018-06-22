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Жителя Калининградской области убило током при подключении дома к ЛЭП

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Следователи начали проверку по факту смерти мужчины из Калининградской области в результате несчастного случая. Его убило током при подключении дома к линии электропередачи.

По данным правоохранительных органов, тело 44-летнего мужчины нашли в поселке Озерное с характерными для электротравмы повреждениями. Предварительно установлено, что погибший пытался подсоединить провод ЛЭП, чтобы самостоятельно подключить дом к электричеству. Об этом сообщает Калининград.Ru.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти мужчины.

Ранее портал iz.ru сообщал о гибели подростка от удара током в Тверской области. Мальчик забрался на дерево между двумя опорами линии электропередачи и схватился руками за провод.

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