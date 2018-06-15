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Зацепер погиб на крыше электрички в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Зацепер погиб на крыше электрички, следовавшей в Москву по Ярославскому направлению, об этом информирует пресс-служба МЖД.

По данным компании, инцидент произошел на остановке Перловская. Тело погибшего обнаружили на крыше пригородного поезда.

«На место вызвали спасателей. Некоторые электрички Ярославского направления следуют с увеличенным интервалом», — сообщили в МЖД.

Из-за инцидента электрички следовали в Москву без остановок на платформах Перловская, Тайнинская и Лось. В обратном направлении поезда останавливались во всех предусмотренных пунктах.

При этом телеканал РЕН ТВ сообщил, что ранее эта же электричка насмерть сбила человека около станции Подлипки-Дачные.

8 июня движение электричек на Ярославском направлении было временно приостановлено из-за повреждения кабеля, питавшего устройство регулировки движения поездов. В компании полагают, что причиной неполадки могли стать действия вандалов.

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