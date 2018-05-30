Руфер упал с Ростральной колонны в Петербурге

В Петербурге после Дня города, в ночь с 27 на 28 мая, известный руфер Макар Соловьев (Претро) пытался залезть на Ростральную колонну, но не удержался и упал вниз. Происшествие обсуждают в социальных сетях. При падении молодой человек несколько раз задел ростры и ударился головой. Полиция проводит проверку.

Пострадавший находится в реанимации. Ранее одна из работ Макара победила на фотоконкурсе к 315-летию города #МыПетербург, что вдохновило его на риск. Родственники объявили сбор средств на лечение руфера, в частности, ему требуются медикаменты. Об этом сообщает телеканал «78».

В ночь на 10 мая руферы, забравшиеся на Новомихайловский дворец на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге, проломили его крышу. Поврежден стеклянный потолок в одном из помещений памятника архитектуры середины XIX века. При этом пострадала девочка.