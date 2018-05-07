Руферы обманом проникли на строящийся мост Бетанкура в Петербурге

Руферы команды Urban Dreams залезли на строящийся над островом Серный мост Бетанкура. Они опубликовали в интернете видео восхождения.

По пути к вершине ребята столкнулись с рабочими, которые спросили, кто они такие. Экстремалы солгали, что они являются сотрудниками пресс-службы компании-подрядчика «Пилон». Переписав паспортные данные, рабочие отпустили руферов, сообщает телеканал «78».

Мост Бетанкура и набережную Макарова планируют открыть для движения в мае. Строители красят опоры и пролеты, устанавливают светофоры, дорожные знаки и рамные опоры, наносят дорожную разметку и благоустраивают территорию.

16 марта экстремал из Санкт-Петербурга Павел Гогулан покорил крышу 22-этажного здания банка в чилийском Сантьяго. После спуска молодого человека задержали правоохранительные органы. Гогулан забирался на небоскреб по внешним конструкциям без всякой страховки.