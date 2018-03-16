Руфер из Петербурга задержан в Чили после фото на 22-этажном здании

Экстремал из Санкт-Петербурга покорил крышу 22-этажного здания банка в чилийском Сантьяго. После спуска молодого человека задержали правоохранительные органы.

Павел Гогулан забирался на небоскреб по внешним конструкциям без всякой страховки, сообщает 78.ru. Покорив крышу, руфер выложил фотографию в Instagram.

«Сегодня был пробный залаз на здание банка в 22 этажа. Всё прошло успешно. Всем спасибо! На следующей неделе — новое здание», — сообщил уроженец Петербурга в социальной сети.

В аккаунте Павла Гогулана, на который подписаны 22,4 тыс. человек, множество снимков с крыш и строительных лесов со всего мира. Большую известность получило покорение Гогуланом 120-метрового небоскреба в Мехико. После спуска россиянина задержали полицейские, но вскоре отпустили без предъявления обвинений.