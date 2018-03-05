Руферы пробрались на крышу «Зенит-Арены» в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга смогли беспрепятственно забраться на крышу «Зенит-Арены», руферы раскритиковали безопасность на спортивном объекте.

Для прохода на стадион экстремалы надели желтые светоотражающие жилеты, которыми пользуются работники арены. Через технические помещения внутри пилона они поднялись на высоту 110 м. Затем руферы пробрались под крышу «Зенит-Арены» и прошлись по техническим дорожкам над чашей стадиона, пишет «Санкт-Петербург.Ру».

После прогулки по арене молодые люди заявили, что сомневаются в мерах безопасности на спортивной арене.

В июне «Зенит-Арена» примет матчи чемпионата мира по футболу. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа, полуфинал и игра за третье место.