Тренер «Зенита» Манчини прогулялся в шортах на морозе в Санкт-Петербурге
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в шортах прошелся по льду у стадиона в Санкт-Петербурге.
Видео опубликовал клубный Twitter-аккаунт. Таким образом «Зенит» агитировал болельщиков посетить встречу против пермского «Амкара», которая состоится 3 марта.
«Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на футбол», — сказано в подписи к видео.
По прогнозу синоптиков, во второй половине дня в субботу ожидается до -15 градусов.
Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на #ЗенитАмкар 😄https://t.co/PoYUPrLOeq pic.twitter.com/Z0AeCOzVDS— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 марта 2018 г.
Ранее сообщалось, что итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито отказался продлевать контракт с клубом.