Тренер «Зенита» Манчини прогулялся в шортах на морозе в Санкт-Петербурге

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в шортах прошелся по льду у стадиона в Санкт-Петербурге.

Видео опубликовал клубный Twitter-аккаунт. Таким образом «Зенит» агитировал болельщиков посетить встречу против пермского «Амкара», которая состоится 3 марта.

«Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на футбол», — сказано в подписи к видео.

По прогнозу синоптиков, во второй половине дня в субботу ожидается до -15 градусов.

Ранее сообщалось, что итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито отказался продлевать контракт с клубом.