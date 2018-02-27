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Доменико Кришито отказался продлевать контракт «Зенитом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Защитник Доменико Кришито отказался продлевать контракт с петербургским «Зенитом». 

«Мой контракт истекает в июне. Мне предложили его продлить, но я откажусь», — приводит слова футболиста издание Gazzetta Dello Sport.

Он добавил, что хотел покинуть сине-бело-голубых еще в прошлом году, но остался из-за прихода нового главного тренера Роберто Манчини.

По словам итальянского защитника, он всегда мечтал попасть в национальную команду, и, если бы ее тренировал Манчини, шансы на это были бы выше. 

Доменико Кришито перешел в «Зенит» из «Дженоа» в 2011 году. В составе команды футболист стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка страны.

Контракт итальянского защитника с петербургским клубом действует до 30 июня 2018 года.

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