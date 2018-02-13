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«Зенит» и «Рубин» практически согласовали трансфер Набиуллина

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Казанский «Рубин» и петербургский «Зенит» практически согласовали переход в команду Роберто Манчини полузащитника Эльмира Набиуллина.

Как сообщает «Спорт Экспресс», кроме этого закончилось согласование кандидатуры Магомеда Оздоева, в «Рубин» также с большой долей вероятности может перейти хавбек «Ростова» Павел Могилевец.

Отметим, что интерес к Набиуллину в трансферном окне проявлял также московский «Спартак».

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