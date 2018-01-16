В «Зените» назвали причину отсутствия Дзюбы и Шатова на сборах в ОАЭ

Нападающий Артем Дзюба пропустил первый сбор «Зенита» в ОАЭ из-за травмы, полузащитник Олег Шатов переведен в «Зенит-2», заявил заместитель спортивного директора петербургского клуба Вячеслав Малафеев.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер сине-бело-голубых не заинтересован в услугах двух российских футболистов — Артема Дзюбы и Олега Шатов. По некоторым данным, игроки покинут «Зенит» в текущее межсезонье. В частности, оба якобы могут продолжить карьеру в московском ЦСКА.

По словам Малафеева, у Дзюбы на обследовании были выявлены проблемы со здоровьем, и он отправился на лечение в аккредитованную клинику ФИФА. Что же касается Шатова, в его игре наметился серьезный спад, поэтому тренерский штаб решил перевести его во вторую команду.

«Олег стал меньше рисковать, стал реже отдавать острые передачи — вроде бы должна была повыситься точность пасов, но на деле брак только увеличился. Точность передач упала на 6% по сравнению с прошлым годом. Это существенный показатель», — рассказал Малафеев в интервью газете «Спорт-Экспресс».

На вопрос, намерен ли «Зенит» расстаться с полузащитником, заместитель спортивного директора клуба подчеркнул, что футболисту «надо больше работать, чтобы отвечать высоким требованиям главного тренера и соответствовать уровню основного состава».

Кроме того, Малафеев рассказал, что руководство клуба предложило новый контракт защитнику Александру Анюкову. В «Зените» рассчитывают, что футболист поможет второй команде, при этом не исключено его возвращение в основной состав.

Сбор в ОАЭ также пропустил еще один игрок — защитник Иван Новосельцев. В настоящий момент клуб подыскивает футболисту новый клуб, где он сможет получать игровую практику.

После 20 туров лидирует в чемпионате России московский «Локомотив». В активе подопечных Юрия Семена 45 очков. На втором месте идет «Зенит», который опережает «Спартак» по дополнительным показателям. На четвертом месте расположился «Краснодар» с 36 очками. Пятерку замыкает московский ЦСКА (35 очков).