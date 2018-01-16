Прямой эфир

В «Зените» назвали причину отсутствия Дзюбы и Шатова на сборах в ОАЭ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий Артем Дзюба пропустил первый сбор «Зенита» в ОАЭ из-за травмы, полузащитник Олег Шатов переведен в «Зенит-2», заявил заместитель спортивного директора петербургского клуба Вячеслав Малафеев.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер сине-бело-голубых не заинтересован в услугах двух российских футболистов — Артема Дзюбы и Олега Шатов. По некоторым данным, игроки покинут «Зенит» в текущее межсезонье. В частности, оба якобы могут продолжить карьеру в московском ЦСКА.

По словам Малафеева, у Дзюбы на обследовании были выявлены проблемы со здоровьем, и он отправился на лечение в аккредитованную клинику ФИФА. Что же касается Шатова, в его игре наметился серьезный спад, поэтому тренерский штаб решил перевести его во вторую команду.

Футбол за 1,5 млн рублей
В преддверии ЧМ-2018 Госдума вводит крупные штрафы для продавцов фальшивых билетов

«Олег стал меньше рисковать, стал реже отдавать острые передачи — вроде бы должна была повыситься точность пасов, но на деле брак только увеличился. Точность передач упала на 6% по сравнению с прошлым годом. Это существенный показатель», — рассказал Малафеев в интервью газете «Спорт-Экспресс».

На вопрос, намерен ли «Зенит» расстаться с полузащитником, заместитель спортивного директора клуба подчеркнул, что футболисту «надо больше работать, чтобы отвечать высоким требованиям главного тренера и соответствовать уровню основного состава».

Кроме того, Малафеев рассказал, что руководство клуба предложило новый контракт защитнику Александру Анюкову. В «Зените» рассчитывают, что футболист поможет второй команде, при этом не исключено его возвращение в основной состав.

Сбор в ОАЭ также пропустил еще один игрок — защитник Иван Новосельцев. В настоящий момент клуб подыскивает футболисту новый клуб, где он сможет получать игровую практику.

После 20 туров лидирует в чемпионате России московский «Локомотив». В активе подопечных Юрия Семена 45 очков. На втором месте идет «Зенит», который опережает «Спартак» по дополнительным показателям. На четвертом месте расположился «Краснодар» с 36 очками. Пятерку замыкает московский ЦСКА (35 очков).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Зенит» опроверг слухи об уходе Манчини
«Фенербахче» готов заплатить €2 млн за капитана «Зенита»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017