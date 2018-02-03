Полузащитник «Фенербахче» Туфан заинтересовал три российских клуба

Игрок сборной Турции по футболу Озан Туфан может продолжить карьеру в клубе российской премьер-лиги.

В настоящее время спортсмен выступает за «Фенербахче», руководство которого пока не собирается продавать полузащитника, но готово уступить его в аренду.

В услугах Туфана на сегодняшний день заинтересованы три клуба: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», сообщает Takvim.

22-летний футболист уже уведомил своего агента о том, что хочет покинуть «Фенербахче».