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Полузащитник «Фенербахче» Туфан заинтересовал три российских клуба

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Фото: Global Look Press/Newspix24/Tomi Hänninen
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Игрок сборной Турции по футболу Озан Туфан может продолжить карьеру в клубе российской премьер-лиги.

В настоящее время спортсмен выступает за «Фенербахче», руководство которого пока не собирается продавать полузащитника, но готово уступить его в аренду.

В услугах Туфана на сегодняшний день заинтересованы три клуба: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», сообщает Takvim.

22-летний футболист уже уведомил своего агента о том, что хочет покинуть «Фенербахче».

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