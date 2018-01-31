Новосельцев будет играть в «Арсенале» под 52-м номером

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев, с которым тульский «Арсенал» подписал арендное соглашение, будет играть в клубе под номером 52. Об этом сообщила пресс-служба «Арсенала».

26-летний центральный защитник Новосельцев — воспитанник спортшколы ФК «Химки» — выступал за «Истру», московское «Торпедо» и «Ростов». В «Зенит» Новосельцев перешел 2016 году, напоминает «Спорт-Экспресс».

Новосельцев является вице-чемпионом России в составе «Ростова» (2015/16) и бронзовым призером в составе «Зенита» (2016/17). В российской сборной защитник сыграл пять матчей.

Портал iz.ru писал накануне, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба также перешел в «Арсенал» на правах аренды, которая продлится до окончания сезона-2017/18 без права выкупа. Тренер ФК Миодраг Божович ранее высказал надежду на то, что Дзюба присоединится к команде на втором сборе.

Напомним, пресс-служба ФИФА сообщила, что на покупку билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу в ходе первого периода второго этапа продаж подано порядка 5 млн заявок.