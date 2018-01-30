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Дзюба и Новосельцев временно перешли в «Арсенал» из «Зенита»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Игроки петербургского «Зенита» защитник Иван Новосельцев и нападающий Артем Дзюба перешли в тульский «Арсенал» на правах аренды, которая продлится до окончания сезона-2017/18 без права выкупа.

Игроки согласились на понижение заработной платы в два раза только ради возможности играть, пишет RT.

Ранее тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказал надежду на то, что Дзюба присоединится к команде на втором сборе. Он также завил, что уверен в возвращении Дзюбы в сборную РФ, если игрок хорошо проявит себя во второй части сезона. В этой связи перед ним поставлена задача забить вместе с форвардом Лукой Джорджевичем по 10 голов на двоих в оставшихся матчах чемпионата России.

Ранее портал iz.ru сообщал, что спецслужбы США и РФ готовятся к совместной работе в рамках ЧМ-2018.

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