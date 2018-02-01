ЦСКА заявил Мусу на матчи плей-офф Лиги Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА внес в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы недавно пришедших в команду форварда Ахмеда Мусу и полузащитника Кристияна Бистровича.

«ЦСКА внес в заявку Мусу и Бистровича. В заявке есть и Аарон Оланаре», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы клуба.

Срок дозаявки клубов на плей-офф Лиги Европы заканчивается в ночь на пятницу.

ЦСКА в 1/16 ЛЕ сыграет с сербской «Црвеной Звездой», первый матч пройдет 13 февраля в Белграде, ответная встреча — 21 февраля в Москве.

Ранее ЦСКА официально объявил о возвращении в состав команды форварда Ахмеда Мусы, который был взят в аренду у английского «Лестера» до конца сезона-2017/18.

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