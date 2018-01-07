СМИ рассказали об интересе ЦСКА к полузащитнику «Уфы»

ЦСКА в зимнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого. Московский клуб готов заплатить за футболиста полтора миллиона евро.

Стоцкий в текущем сезоне провел 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативных передачи, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА предложил бразильскому «Флуминенсе» €8 млн за полузащитника Вендела Вале. Изначально «армейцы» предлагали бразильскому клубу €6 млн, но получили отказ.

После 20 туров ЦСКА с 35 очками занимает пятое место в чемпионате России. Возглавляет турнирную таблицу «Локомотив» (45 очков). Далее следуют «Зенит» (37), «Спартак» (37) и «Краснодар» (36).

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