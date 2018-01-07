Коутиньо занял второе место в списке самых дорогих футболистов мира

Полузащитник сборной Бразилии по футболу и английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перейдет в «Барселону» за €160 млн, что ставит его на вторую строчку в списке самых дорогих футболистов мира.

«Ливерпуль» и «Барселона» окончательно договорились о переходе Коутиньо, говорится в сообщении на сайте английского клуба.

СМИ ранее сообщали, что «Барса» заплатит за полузащитника €160 млн. Таким образом, Филиппе Коутиньо займет вторую строчку в списке самых дорогих футболистов планеты. Сообщается, что контракт Коутиньо рассчитан на 5,5 лет.

На первой строчке списка самых дорогих футболистов остается Неймар, который перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за €222 млн. Третью строчку рейтинга занимают сразу два футболиста, которые обошлись своим новым клубам в €105 млн. За эту сумму Усман Дембеле перешел из дортмундской «Боруссии» в «Барселону», а Поль Погба — из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

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