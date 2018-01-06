Полузащитник Росс Баркли подписал контракт с «Челси»
Полузащитник английского футбольного клуба «Эвертон» Росс Баркли перешел в «Челси». Контракт с 24-летним футболистом заключен на пять с половиной лет, сообщили в пресс-службе лондонского клуба.
Сумма сделки составила £15 млн (€16,9 млн). За «Челси» хавбек будет выступать под номером 8 — ранее под этим номером играл Фрэнк Лэмпард. Футболист признался, что рад переходу в новый состав.
Welcome to Chelsea, Ross Barkley!— Chelsea FC (@ChelseaFC) 5 января 2018 г.
Full story 👉 https://t.co/yRzCCYobbd #WelcomeBarkley pic.twitter.com/CvIInoMEIL
«Меня переполняют чувства, я весь в нетерпении и очень хочу поскорее начать. Для меня получить возможность выступать за такой клуб, как «Челси», — это невероятно», — поделился впечатлениями футболист.
В текущем сезоне Баркли еще не провел ни одного матча из-за травмы задней поверхности бедра. В составе сборной Англии Баркли провел 22 матча и забил два гола.
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