Полузащитник Росс Баркли подписал контракт с «Челси»

Полузащитник английского футбольного клуба «Эвертон» Росс Баркли перешел в «Челси». Контракт с 24-летним футболистом заключен на пять с половиной лет, сообщили в пресс-службе лондонского клуба.

Сумма сделки составила £15 млн (€16,9 млн). За «Челси» хавбек будет выступать под номером 8 — ранее под этим номером играл Фрэнк Лэмпард. Футболист признался, что рад переходу в новый состав.

«Меня переполняют чувства, я весь в нетерпении и очень хочу поскорее начать. Для меня получить возможность выступать за такой клуб, как «Челси», — это невероятно», — поделился впечатлениями футболист.

В текущем сезоне Баркли еще не провел ни одного матча из-за травмы задней поверхности бедра. В составе сборной Англии Баркли провел 22 матча и забил два гола.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram