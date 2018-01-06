Прямой эфир

Полузащитник Росс Баркли подписал контракт с «Челси»

0
Фото: Global Look Press/Paul Currie
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полузащитник английского футбольного клуба «Эвертон» Росс Баркли перешел в «Челси». Контракт с 24-летним футболистом заключен на пять с половиной лет, сообщили в пресс-службе лондонского клуба.

Сумма сделки составила £15 млн (€16,9 млн). За «Челси» хавбек будет выступать под номером 8 — ранее под этим номером играл Фрэнк Лэмпард. Футболист признался, что рад переходу в новый состав.

 

 

«Меня переполняют чувства, я весь в нетерпении и очень хочу поскорее начать. Для меня получить возможность выступать за такой клуб, как «Челси», — это невероятно», — поделился впечатлениями футболист.

В текущем сезоне Баркли еще не провел ни одного матча из-за травмы задней поверхности бедра. В составе сборной Англии Баркли провел 22 матча и забил два гола.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболисты «Ливерпуля» переиграли «Эвертон» в Кубке Англии
Форварда «Ливерпуля» Салаха признали лучшим футболистом Африки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017