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«Зенит» обыграл «Селтик» и вышел в 1/8 Лиги Европы

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Российский «Зенит» обыграл шотландский «Селтик» со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

Тур в Европу
Российские команды подходят к ответным матчам 1/16 клубного первенства континента с абсолютно разными перспективами

Ответная встреча 1/16 финала турнира прошла в Петербурге. В прошлый раз победу одержали шотландцы со счетом 1:0.

В этом матче голы забили Бранислав Иванович (8-я минута), Далер Кузяев (27) и Александр Кокорин (61). 

На 27-й минуте аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес получил желтую карточку и теперь пропустит первый матч 1/8 финала, указывает ТАСС.

Соперник нашей команды определится после жеребьевки, которая состоится 23 февраля в швейцарском Ньоне.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ЦСКА обыграл белградскую «Црвену Звезду» в 1/16 Лиги Европы.

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