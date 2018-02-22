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Эбуэ Куасси: «Для меня в «Зените» нет опасных игроков»

Полузащитник «Селтика» — об ответной игре с петербургским клубом в 1/16 Лиги Европы, перспективах Федора Смолова в британском футболе и своей карьере в «Краснодаре»
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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Andrew Milligan
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В первом матче 1/16 Лиги Европы шотландский «Селтик» на своем поле переиграл «Зенит» со счетом 1:0. Одним из участников встречи со стороны соперников россиян стал полузащитник Эбуэ Куасси, который хорошо известен отечественным болельщикам по выступлениям за «Краснодар». 20-летний ивуариец, уже год выступающий в составе команды из Глазго, после победы над питерцами пообщался с «Известиями» и рассказал об ответной встрече с сине-бело-голубыми, перспективах Федора Смолова заиграть в Англии и шансах своего бывшего клуба попасть в Лигу чемпионов. 

— После игры с «Зенитом» вы прихрамывали. Серьезное повреждение получили? 

 — Всё хорошо, ничего серьезного. Во время матча был небольшой удар, но всё обошлось, я здоров. 

 — Как оцениваете шансы «Селтика» в ответной игре с «Зенитом»?

— Считаю, что у нас есть немало шансов победить и в следующей игре в Петербурге. Мы способны пройти дальше. Нужно лишь продолжать работать и показывать такую же игру, как в домашнем матче, — думаю, тогда у «Селтика» всё получится. 

— Футболисты «Зенита» не очень уверенно выглядели в первой игре. Что можете сказать об этой команде? 

— Я считаю, что «Зенит» — хорошая команда. Не могу сказать, что одна из лучших в турнире, но хорошая — это точно. 

— Кого вы считаете наиболее опасным игроком «Зенита»?

— Для меня там нет опасных игроков. 

— Прошел ровно год с вашего переезда из «Краснодара» в «Селтик». Уже адаптировались в Шотландии? 

 — Первое время мне было сложно. Все-таки это была новая страна для меня, новый клуб. Но сейчас, когда прошел серьезный отрезок времени, могу сказать, что полностью привык и чувствую себя отлично в «Селтике». 

— «Селтик» имел рекордную серию из 69 игр без поражений во внутреннем чемпионате, но в этом сезоне начал допускать осечки. С чем это связано?

 — Сложно дать однозначный ответ на этот вопрос. Просто это футбол. Тут бывают и победы, и поражения. Невозможно выигрывать каждую неделю в каждой игре — так же как невозможно и постоянно проигрывать. Это нормальная ситуация, в этом и есть интерес футбола. 

 — Этой зимой было много новостей о том, что ваш бывший одноклубник по «Краснодару» Федор Смолов мог перейти в «Вест Хэм». Что думаете об этом как человек, выступающий в Великобритании? 

— Для меня Федор — очень-очень хороший игрок. Я не понимаю, почему он еще не в Лондоне. Надеюсь, в следующем сезоне он будет играть в Англии. 

— Вы следите за играми «Краснодара»?

 — Да, смотрю каждую игру! Этот клуб для меня много значит — никогда не забуду время, проведенное в «Краснодаре». Когда-нибудь я вернусь туда. 

— Удивило ли вас то, что в этом году «Краснодар» не играет в Лиге Европы?

— Конечно, я был очень удивлен этому, ведь последние несколько лет «Краснодар» стабильно играл в Лиге Европы. Но это футбол, такое случается. Надеюсь, что в следующем году им удастся снова попасть в еврокубки. 

— В «Краснодаре» вы работали под руководством тренера Игоря Шалимова. Что можете сказать о нем? 

— Скажу, что Шалимов замечательный тренер. Не понимаю, почему некоторые о нем плохо отзываются. Я играл под его руководством, он дал мне шанс проявить себя, поверил в меня. Очень благодарен этому человеку. Бывают моменты, когда команды играют не так хорошо, но далеко не всегда дело в тренере. 

— Вы сказали, что следите за играми «Краснодара». Как можете оценить их шансы в борьбе за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/18? 

— В «Краснодаре» хорошие игроки, тренеры, руководство, отличная инфраструктура. У них есть всё, чтобы стать большой командой. Всему свое время. У «Краснодара» есть все шансы, чтобы уже в следующем году играть в Лиге чемпионов. Я не переживаю за них — знаю, что они могут играть на высоком уровне. 

— Этим летом Россия примет чемпионат мира по футболу. Так как сборная Кот-д'Ивуара не прошла квалификацию, хотели бы вы приехать к нам в роли зрителя? 

— Да, конечно, это хорошая идея. Думаю, приеду дней на пять, чтобы посетить несколько игр. Это хорошее занятие на каникулах. 

— Есть те, кто говорит, что в России во время ЧМ-2018 могут якобы возникнуть проблемы с расизмом. Вы два года играли в нашей стране, сталкивались ли с проявлениями дискриминации? 

— Россия — хорошая страна с хорошими людьми. Считаю, что эта страна — хороший вариант для проведения чемпионата мира и вы с этим справитесь. Кто-то может сказать, что русские — плохие, но для меня это точно не так.

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