«Сити» впервые за 63 года обыграл в гостях «Арсенал», «Челси» и МЮ

«Манчестер Сити» в гостях разгромил лондонский «Арсенал» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает «Газета.ру», встреча завершилась со счетом 3:0. Отличились Бернарду Силва (15-я минута), Давид Сильва (28-я) и Лерой Сане (33-я). Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти на 53-й минуте.

Ранее «Сити» обыграл в выездных матчах лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В последний раз «горожане» добивались такого результата 63 года назад — в сезоне-1954/55 в рамках высшего дивизиона, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее «Манчестер Сити» разгромил швейцарский «Базель» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.