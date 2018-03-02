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«Сити» впервые за 63 года обыграл в гостях «Арсенал», «Челси» и МЮ

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Фото: REUTERS/David Klein
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«Манчестер Сити» в гостях разгромил лондонский «Арсенал» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает «Газета.ру», встреча завершилась со счетом 3:0. Отличились Бернарду Силва (15-я минута), Давид Сильва (28-я) и Лерой Сане (33-я). Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти на 53-й минуте.

Ранее «Сити» обыграл в выездных матчах лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В последний раз «горожане» добивались такого результата 63 года назад — в сезоне-1954/55 в рамках высшего дивизиона, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее «Манчестер Сити» разгромил швейцарский «Базель» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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