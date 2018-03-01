ФК «Милан» впервые с 2009 года не проиграл 13 матчей подряд

ФК «Милан» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии победил римский «Лацио» (0:0, 5:4 по пенальти) и сыграет в финале с туринским «Ювентусом».

Таким образом, команда продлила беспроигрышную серию до 13 матчей. В последний раз это удавалось «Милану» в 2009 году, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в финале Кубка России выступит как минимум один представитель Футбольной национальной лиги (ФНЛ) впервые с 2011 года.

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