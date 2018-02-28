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Клуб ФНЛ впервые с 2011 года сыграет в финале Кубка России

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Фото: ТАСС/Алексей Крутов
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Курский «Авангард» в четвертьфинале Кубка России по футболу в серии пенальти победил пермский «Амкар». В полуфинале турнира «Авангард» сыграет с ярославским «Шинником», который также в серии пенальти одолел хабаровский СКА.

Таким образом, в финале Кубка России выступит как минимум один представитель Футбольной национальной лиги (ФНЛ) впервые с 2011 года, когда трофей разыграли столичный ЦСКА и владикавказская «Алания» (1:0), передает «Спорт-Экспресс».

28 февраля определится вторая полуфинальная пара. Единственный оставшийся в розыгрыше турнира представитель премьер-лиги (РФПЛ) — московский «Спартак» — сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Тосно» примет «Луч-Энергию» из Владивостока.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за решение играть в Самаре, где в день игры ожидается 18 градусов мороза.

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