Прямой эфир

Федун раскритиковал РФС за решение играть в Самаре в мороз

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал обстоятельства проведения матча 1/4 финала Кубка России против самарских «Крыльев Советов».

«Здесь от меня ничего не зависит. Но я бы никому не посоветовал играть в минус 18, как ожидается по Гидрометцентру. Решение об игре не мое, это решение РФС и инспектора матча, которое будет принято накануне встречи. К сожалению, такой регламент», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

При этом Федун подчеркнул, что «Спартак» предлагал сыграть в Сочи и оплатить все расходы.

Встреча состоится 28 февраля в 17:30 мск. В параллельном четвертьфинале «Тосно» сыграет с ФК «Луч-Энергия» из Владивостока.

Ранее сообщалось, что курский «Авангард» в четвертьфинале Кубка России в серии пенальти победил пермский «Амкар» и в полуфинале турнира сыграет с ярославским «Шинником».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трещину пятой плюсневой кости диагностировали у игрока «ПСЖ» Неймара
«Наполи» увеличил отрыв от «Ювентуса» в чемпионате Италии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017