Федун раскритиковал РФС за решение играть в Самаре в мороз

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал обстоятельства проведения матча 1/4 финала Кубка России против самарских «Крыльев Советов».

«Здесь от меня ничего не зависит. Но я бы никому не посоветовал играть в минус 18, как ожидается по Гидрометцентру. Решение об игре не мое, это решение РФС и инспектора матча, которое будет принято накануне встречи. К сожалению, такой регламент», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

При этом Федун подчеркнул, что «Спартак» предлагал сыграть в Сочи и оплатить все расходы.

Встреча состоится 28 февраля в 17:30 мск. В параллельном четвертьфинале «Тосно» сыграет с ФК «Луч-Энергия» из Владивостока.

Ранее сообщалось, что курский «Авангард» в четвертьфинале Кубка России в серии пенальти победил пермский «Амкар» и в полуфинале турнира сыграет с ярославским «Шинником».

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