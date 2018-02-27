Прямой эфир

Трещину пятой плюсневой кости диагностировали у игрока «ПСЖ» Неймара

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У нападающего французского «ПСЖ» Неймара диагностированы растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости. 

Как передает «Газета.ру», 26-летний бразилец получил травму в матче 27-го тура национального чемпионата против «Марселя». 

Отмечается, что на восстановление спортсмена потребуется несколько недель. Таким образом Неймар рискует пропустить ответную игру 1/8 Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», которая состоится 6 марта.

Как ранее сообщал портал iz.ru, что «Наполи» разгромил «Кальяри» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу и увеличил отрыв от «Ювентуса» в турнирной таблице.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В отрыве от Португалии и погоне за Францией
Жеребьевка Лиги Европы может помочь российским клубам в борьбе за пятое место в таблице коэффициентов УЕФА
УЕФА намерен утвердить правило четвертой замены

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017