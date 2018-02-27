Трещину пятой плюсневой кости диагностировали у игрока «ПСЖ» Неймара

У нападающего французского «ПСЖ» Неймара диагностированы растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.

Как передает «Газета.ру», 26-летний бразилец получил травму в матче 27-го тура национального чемпионата против «Марселя».

Отмечается, что на восстановление спортсмена потребуется несколько недель. Таким образом Неймар рискует пропустить ответную игру 1/8 Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», которая состоится 6 марта.

Как ранее сообщал портал iz.ru, что «Наполи» разгромил «Кальяри» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу и увеличил отрыв от «Ювентуса» в турнирной таблице.

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