В отрыве от Португалии и погоне за Францией

В ходе нынешнего европейского сезона российские клубы добились рекордного для отечественного футбола показателя в таблице коэффициентов УЕФА. По итогам 1/16 финала Лиги Европы командам РФПЛ удалось набрать в общей сложности 11,6 балла. При этом ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» продолжают борьбу за континентальный трофей и имеют все шансы улучшить полученный результат. Поэтому было важно, с кем именно жребий сведет россиян в 1/8 турнира — не исключено, что в итоге командам пришлось бы играть друг против друга.

Рейтинг страны в таблице коэффициентов УЕФА определяет размер квоты на участие в Лиге Европы и Лиги чемпионов. В прошлом сезоне России удалось обойти Португалию и занять в рейтинге шестую строчку. Благодаря этому начиная с сезона-2018/19 мы сможем делегировать на еврокубковую арену большее количество клубов — по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы. В нынешнем же сезоне нашу страну в самом престижном европейском клубном турнире представляли две команды и три — во втором по значимости соревновании Старого Света. Таким образом, главной задачей являлось сохранение позиций, чтобы оставить полученные привилегии за собой и на сезон-2019/20. До сих пор отечественные клубы показывали удачные результаты, благодаря чему смогли вплотную приблизиться к Франции и, соответственно, к пятой строке рейтинга.

Пока Россию и Францию разделяет менее 1,9 балла, и этот отрыв вполне реально отыграть за оставшуюся часть сезона. В еврокубках осталось по три команды от обеих стран. Сейчас все российские коллективы выступают в Лиге Европы, у французов ПСЖ борется с мадридским «Реалом» за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Марсель» и «Лион» выступают в турнире рангом ниже. По этой причине для России и были важны итоги жеребьевки, по результатам которой московский ЦСКА в 1/8 Лиги Европы попал на «Лион». Победа в этом противостоянии поможет нам не только набрать важные баллы, но и выбить из еврокубков еще один клуб конкурентов — в предыдущей стадии «Локомотив» оставил без 1/8 Лиги Европы французскую «Ниццу».

— «Лион» играет в открытый футбол, это очень сильная, атакующая команда, — заявил «Известиям» заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец. — ЦСКА будет непросто пройти этот клуб, особенно с учетом проблем армейцев, связанных прежде всего с потерей из-за травм ряда игроков оборонительного плана. Это может стать ключевым фактором в противостоянии.

«Железнодорожникам» с жребием повезло гораздо меньше. Команда Юрия Семина в 1/8 финала сыграет с одним из главных фаворитов турнира — мадридским «Атлетико». Рассчитывать на положительный исход в этом противостоянии москвичам непросто, но красно-зеленые изначально хотели попасть на сильную команду.

— Лично мне бы очень хотелось сыграть именно с топовым соперником в следующей стадии Лиги Европы, — после победы над «Ниццей» сказал «Известиям» один из лидеров «Локомотива» Антон Миранчук. — Судя по командам, которые остались в турнире, любой следующий оппонент будет непростым. Но всё в наших силах. Не бывает матчей, в которых нереально победить, с любым соперником можно играть. А благодаря климатическим условиям у нас, наверное, будет определенное преимущество в домашних матчах. В целом здорово, что России удалось сохранить большое представительство на столь серьезной стадии Лиги Европы.

«Зениту» попался менее именитый соперник — подопечные Роберто Манчини сыграют с РБ из Лейпцига. Немецкому клубу всего восемь лет, но он уже сейчас является одной из самых опасных команд бундеслиги. Так что сине-бело-голубые не должны допустить недооценки соперника.

— Команда из Лейпцига — очень неприятный оппонент для «Зенита», — отметил Анатолий Бышовец. — РБ много прессингует и умеет разрушать игровые связи соперника. Для питерцев было бы лучше, если бы им попался тот же «Лион», играющий в открытый футбол. С французами подопечным Манчини было бы проще. А вот итог противостояния с Лейпцигом абсолютно непредсказуем.

Тем временем близок к вылету из Лиги чемпионов знаменитый ПСЖ. В первой встрече 1/8 финала парижане уступили мадридскому «Реалу» (1:3). В преддверии ответной домашней игры их перспективы также выглядят не очень радужно. Еще один французский клуб — «Марсель» — попал в Лиге Европы на достаточно грозный «Атлетик» из Бильбао, который в прошлом раунде выбил из турнира московский «Спартак». Таким образом, у России появляются неплохие шансы в погоне за Францией в таблице коэффициентов УЕФА.

— Все французские команды имеют шансы продолжить борьбу в Европе, поэтому догнать их будет непросто, — заметил Анатолий Бышовец. — Однако наши клубы уже проделали серьезную работу и добились результатов, которые многие считали невозможными. Посмотрим, что будет дальше. Уровень игры отечественных клубов в 1/16 Лиги Европы вселяет оптимизм и позволяет задуматься о большем.

Первые матчи 1/8 Лиги Европы состоятся уже 8-го, а ответные — 15 марта.

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