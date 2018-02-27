Вилан Сиприен: «Фернандеш — лучший игрок в составе «Локомотива»

После жеребьевки 1/16 Лиги Европы французская «Ницца» считалась безоговорочным фаворитом в противостоянии с московским «Локомотивом». Однако уже в первом матче «железнодорожники» сумели доказать обратное. Красно-зеленые одержали волевую победу в гостях (3:2), уступая в ходе встречи два мяча. В домашней игре, которая проходила при 15-градусном морозе, «Локо» также удалось переиграть «Ниццу» с минимальным счетом (1:0). После игры «Известия» пообщались с одним из лидеров команды с Лазурного берега — Виланом Сиприеном. 23-летний французский полузащитник рассказал о причинах вылета «Ниццы» из Лиги Европы, предстоящем товарищеском матче сборных России и Франции, а также поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира – 2018.

— Почему противостояние с «Локомотивом» получилось для «Ниццы» таким тяжелым?

— Прежде всего стоит сказать, что «Локомотив» — отличная команда. В обеих встречах они играли действительно очень хорошо. Знаю, что они идут первыми в чемпионате России и в этом сезоне находятся в прекрасной форме. Результат первого матча нас не устраивал, поэтому мы хотели выиграть в Москве и пройти дальше. Но, увы, и во второй игре у нас не получилось полностью проявить себя. Обе команды приложили максимум усилий, чтобы продолжить выступление в Лиге Европы, но «Локо» оказался сильнее.

— Каково было играть в такой холод?

— Пожалуй, это был самый холодный матч в моей карьере. Признаюсь честно, очень тяжело играть в таких условиях. Особенно с учетом того, что во Франции сейчас гораздо теплее. Наша команда пережила глобальную смену климата.

— На таком морозе учащаются инциденты с травмами. Не боялись получить повреждение?

— Нет, все-таки мы знали, куда едем и в каких условиях будем играть, поэтому проводили специальную физическую подготовку, а также более тщательно разминались перед самим матчем. После стартового свистка мы были уже полностью сконцентрированы на игре и не думали о чем-то другом.

— Что можете сказать о «Локомотиве»? Выделите кого-то из их состава?

— «Локомотив» — отличная команда с очень серьезным подбором футболистов. Особенно мне запомнился Мануэль Фернандеш, который перевернул исход первой встречи, забив три мяча. Он очень техничный футболист, который при этом еще и обладает умением забивать. Мануэль был лучшим игроком в составе «Локомотива» в нашем противостоянии.

— Как вы думаете, «Локомотиву» по силам претендовать на победу в Лиге Европы?

— На победу может претендовать любая команда из оставшихся в турнире. Многое будет зависеть от жребия. В любом случае «Локомотив» — достойная команда, и я желаю им удачи в Лиге Европы.

— За время своего короткого визита в Москву вам удалось погулять по центру столицы. Есть ощущение, что в России совсем скоро пройдет чемпионат мира?

— Мне не так много удалось увидеть за эти дни. Больше всего за это время я испытал холод, а не приближение чемпионата мира (смеется). Но я уверен, здесь есть много чего посмотреть. Москва — красивый город, но зимой тут невозможно холодно. Думаю, Россия отлично справится с проведением мундиаля.

— Вам удалось осмотреть и стадион «Лужники», на котором пройдет финал мирового первенства. Что думаете об этой арене?

— Невероятно красивый стадион. Даже зимой, когда он заснежен. Уверен, что эта арена обеспечит отличный прием во время чемпионата мира и станет достойным местом для проведения финала.

— А что скажете о французской сборной? Какие у них шансы на предстоящем мундиале?

— Сейчас сборная Франции находится в оптимальном состоянии, я бы даже сказал — в лучшей форме за последнее время. Считаю, у них отличные шансы даже на победу. Рассчитываю, что они пройдут как можно дальше и в 2018 году наконец сумеют поднять над головой заветный Кубок мира.

— В конце марта Франция сыграет товарищеский матч с Россией. Каковы ваши прогнозы на эту встречу?

— Франция, безусловно, является фаворитом этого матча. Думаю, наша сборная победит — 2:0.

— Что можете посоветовать своим соотечественникам, которые приедут играть в Санкт-Петербург?

— Прежде всего тепло одеваться и хорошо разминаться перед игрой (смеется).

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