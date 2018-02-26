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УЕФА намерен утвердить правило четвертой замены

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готово утвердить правило четвертой замены во всех турнирах, проводимых под эгидой ассоциации. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время.

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Одним из поводов для изменения правил стала обеспокоенность УЕФА нагрузками футболистов из-за большого количества матчей за сезон.

Четвертая замена была опробована в молодежном и юниорском чемпионатах Европы, а также в европейском первенстве среди женщин. В УЕФА остались довольны итогами тестирования и решили утвердить новое правило, передает газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее УЕФА презентовал новый футбольный турнир среди национальных команд — Лига наций. В нем участвуют 55 сборных, которые в ходе жеребьевки были распределены по четырем лигам в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА.

Сборная России попала в группу 2 лиги B — второго по значимости дивизиона Лиги наций. В первом сезоне турнира российские футболисты сыграют с командами Турции и Швеции.

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