УЕФА назвала размер призового фонда чемпионата Европы 2020 года

Призовой фонд чемпионата Европы по футболу 2020 года составит €371 млн, победитель первенства получит €34 млн, сообщил генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодор Теодоридис.

«Общий призовой фонд составит €371 млн. Каждый участник получит минимум 1,25 млн, а максимальная сумма составит 34 млн», — приводит его слова ТАСС.

Таким образом, в сравнении с чемпионатом Европы 2016 года во Франции призовой фонд ЧЕ-2020 вырос на €70 млн.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля сразу в целом ряде стран. Так, матчи ЧЕ примут Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим, Копенгаген и другие города. Матчи 1/2 и финал первенства пройдут в Лондоне.

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