Прямой эфир

УЕФА назвала размер призового фонда чемпионата Европы 2020 года

0
Фото: Global Look Press/Alexander Kulebyakin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Призовой фонд чемпионата Европы по футболу 2020 года составит €371 млн, победитель первенства получит €34 млн, сообщил генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодор Теодоридис.

«Общий призовой фонд составит €371 млн. Каждый участник получит минимум 1,25 млн, а максимальная сумма составит 34 млн», — приводит его слова ТАСС.

Таким образом, в сравнении с чемпионатом Европы 2016 года во Франции призовой фонд ЧЕ-2020 вырос на €70 млн.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля сразу в целом ряде стран. Так, матчи ЧЕ примут Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим, Копенгаген и другие города. Матчи 1/2 и финал первенства пройдут в Лондоне.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цены на билеты в Москву для болельщиков ЧМ-2018 выросли почти в 2,7 раза
Московские волонтеры начинают обучение к ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017