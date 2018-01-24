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Названы соперники сборной России по футболу на групповом этапе Лиги наций

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Сборная России по футболу сыграет на групповом этапе нового турнира УЕФА — Лиги наций с командами Турции и Швеции.

24 января в Лозанне завершилась жеребьевка турнира. Россияне попали в группу 2 лиги B –– второго по значимости дивизиона Лиги наций.

Всего в турнире участвуют 55 сборных. В ходе жеребьевки они были распределены по четырем лигам в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА.

Победа в лиги B позволит россиянам заработать повышение в классе и выйти в лигу A. Помимо этого, подопечные Станислава Черчесова смогут побороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы 2020 года при условии неудачного выступления в отборочных матчах.

Лига наций УЕФА-2018–2019 — это первый сезон нового футбольного соревнования среди национальных команд Европы.

Команды делятся на четыре лиги в зависимости от рейтинга УЕФА: A — 12 команд; B — 12; C — 15; D — 16. Первые игры начнутся в сентябре 2018 года. Закончится же дебютный сезон в июне 2019 года.

23 января портал iz.ru сообщил, что президент России Владимир Путин пригласил на чемпионат мира по футболу 2018 года, который состоится в России, аргентинского лидера Маурисио Макри.
 

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