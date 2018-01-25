Группа старых знакомых

В швейцарской Лозанне 24 января состоялась жеребьевка нового международного футбольного турнира под эгидой УЕФА — Лиги наций. Сборная России узнала своих противников по групповому этапу соревнования, которое стартует уже в сентябре 2018 года. Соперниками нашей национальной команды стали хорошо знакомые нам Швеция и Турция.

«Обычные» товарищеские матчи сборных сегодня кажутся большинству болельщиков бессмысленными и неинтересными. В связи с этим в УЕФА приняли решение организовать новый турнир под названием Лига наций, участие в котором примут все 55 европейских национальных команд. Согласно своему рейтингу на момент окончания квалификации к чемпионату мира – 2018 все сборные были разбиты на четыре дивизиона: A, B, C и D. Россия оказалась во второй по силе лиге. После этого команды в каждом дивизионе с помощью жребия разделили на четыре группы.

— Этот турнир позволит сборным не бегать в поисках соперников по товарищеским матчам, — отметил в беседе с «Известиями» глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Наша команда перед чемпионатом мира как раз столкнулась с подобной проблемой. В разгар отбора к мундиалю найти достойного спарринг-партнера было крайне трудно. Лига наций позволит избежать в том числе и этих сложностей.

Однако идея проведения нового соревнования понравилась далеко не всем. Так, известный футболист, бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает создание Лиги наций ошибочным решением.

— Мне пока что не очень понятно, чем этот турнир поможет национальным командам, — заявил «Известиям» Александр Мостовой. — В современном футболе календарь и так перенасыщен — огромное количество игр, сумасшедшие нагрузки. В товарищеских матчах можно было приберечь игроков с микротравмами, дать отдохнуть лидерам, а теперь этой возможности не будет. А если вспомнить, сколько серьезных повреждений получают футболисты во время игр за сборные… В общем, на данный момент идея создания Лиги наций не кажется мне правильной.

Из второй корзины сборная России получила в соперники команду Швеции. Она, как и наша сборная, является участницей грядущего чемпионата мира. Со скандинавами россиянам уже не раз приходилось встречаться на различных международных турнирах. Последний раз Россия и Швеция встречались в сентябре 2015 года в рамках квалификации к чемпионату Европы – 2016. Тогда наша команда на выезде сыграла вничью (1:1), а дома добилась победы с минимальным счетом 1:0. В итоге российская сборная обошла шведов в своей группе и оставила их за бортом финальной стадии континентального первенства.

— Со шведами мы исторически играем очень хорошо, — отметил Михаил Гершкович. — Думаю, это неплохой вариант для нас. Да и в целом все команды в нашем дивизионе примерно равны по силе, поэтому не столь принципиально, кто именно выпал нашей сборной.

Еще одним оппонентом подопечных Станислава Черчесова станет сборная из третьей корзины — команда Турции. С ней россияне также встречались совсем недавно, в августе 2016 года. Та игра стала дебютной для нынешнего наставника российской дружины. Матч носил товарищеский статус и закончился нулевой ничьей. Интересно, что именно Турция станет для сборной России последним спарринг-партнером перед домашним чемпионатом мира. Встреча запланирована на 5 июня и должна пройти на реконструированном стадионе «Динамо».

— Турция — непростой соперник, — заявил Михаил Гершкович. — Но сейчас сложно играть абсолютно с любой сборной. Мы видим, что даже команды из небольших стран могут создать проблемы для грандов. А турки — это крепкая европейская сборная среднего уровня. Как и мы.

На групповом этапе команде России предстоит провести по две встречи с каждым из соперников — один матч дома, второй в гостях. Все игры пройдут в период с сентября по ноябрь 2018 года.

— О шансах на успех сборной России в своей группе говорить преждевременно, — заметил Михаил Гершкович. — Сейчас наша главная задача — достойно выступить на чемпионате мира. От этого многое будет зависеть и многое может измениться.

По итогам группового этапа Лиги наций победители каждой из четырех групп всех дивизионов сыграют матчи плей-офф по олимпийской системе — на вылет. Триумфатор каждого дивизиона получит повышение в классе. При этом победители своих лиг смогут получить путевки на чемпионат Европы 2020 года.

При этом, несмотря на появление Лиги наций, товарищеские матчи проводиться все-таки будут, однако уже в меньшем количестве.

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