«Наполи» увеличил отрыв от «Ювентуса» в чемпионате Италии

«Наполи» разгромил «Кальяри» в матче 26 тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 5:0, передает «Газета.ру». Эта победа стала для «Наполи» десятой подряд в чемпионате.

В матче отличились Хосе Кальехон, Дрис Мертенс, Марек Гамшик, Лоренцо Инсинье с пенальти и Мариу Руй.

«Наполи» с 69 очками лидируют в таблице, на четыре балла опережая «Ювентус».

Ранее сообщалось, что болельщики смогут пройти на матчи чемпионата мира по футболу в России с наркотиками при наличии рецепта.

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