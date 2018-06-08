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Вандалы вызвали сбой движения электричек на Ярославском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В движении электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой из-за повреждения кабеля. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Кабель питал устройство регулировки движения поездов на перегоне Мытищи–Подлипки Дачные. Из-за этого несколько светофоров показывали запрещающий проезд сигнал. Железнодорожники организовали специальный режим на проблемном участке — электрички проходили это место на сниженной скорости, но полной остановки движения удалось избежать.

По информации пресс-службы, кабель повредили вандалы. Его уже восстановили, движение в сторону Москвы и области вводят в график.

28 мая масштабный сбой произошел на Савеловском направлении МЖД из-за проверки на автомобильном путепроводе, которую проводила полиция. Поезда запустили по резервной схеме: из Москвы они шли до Икши и Яхромы, а из области — до станции Дмитров и обратно. Между Яхромой и Дмитровом пассажиров перевозили автобусы.

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