Подросток погиб от удара током в Тверской области

Несовершеннолетний мальчик скончался от удара током в Тверской области, забравшись на дерево. Рядом с кроной оказались оголенные провода.

Трагедия произошла в селе Медном. Мальчик 2005 года рождения забрался на дерево, которое растет между двумя опорами линии электропередач. Подросток схватился руками за провод, в результате его ударило током. Об этом сообщают Тверские ведомости.

От полученной электротравмы пострадавший скончался на месте. Проверку по факту гибели подростка начал следственный комитет. Проводится опрос родственников погибшего, органы дознания проверят условия, в которых воспитывался мальчик.

Как сообщал портал iz.ru, в Красноярске подросток получит компенсацию за удар током во время селфи на крыше поезда. Мальчик получил ожоги 80 поверхности тела.