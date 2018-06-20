Рабочего убило током при строительных работах в Саратовской области

Следователи начали проверку по факту гибели 29-летнего мужчины в Саратовской области. Рабочий получил удар током во время работы с бетононасосом.

По данным следствия, двое мужчин управляли специальной техникой на территории частного дома в Саратовском районе. Предполагается, что бетононасос стрелой задел линию электропередачи, после чего транспортное средство загорелось. Водитель покинул кабину, а его коллега попытался заглушить двигатель. В этот момент его ударило током, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Второй рабочий был госпитализирован с ожогами. Следственные органы устанавливают причину происшествия и выясняют, в каких трудовых отношениях состояли работники. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.