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Ребенок погиб от удара током на крыше заброшенного объекта в Иркутске

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Следственные органы Иркутской области начали проверку по факту гибели 11-летнего ребенка от удара током в заброшенном здании. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, трагедия произошла 25 июня в предместье Иркутска. Во время игры в футбол мяч залетел на крышу полуразрушенного строения. Мальчик побежал за ним, но зацепился за оголенный провод, который находился под напряжением. Он умер на месте.

Местные СМИ сообщают, что жители этого района не раз требовали от властей закрыть доступ к заброшенному дому. Однако в муниципалитете им отвечали, что не имеют на это полномочий, поскольку у здания есть собственник.

В мае портал iz.ru сообщал о том, что от удара током на территории электрической подстанции погиб 12-летний мальчик. Это произошло в Беломорске в Карелии.

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