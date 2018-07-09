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Один из пожаров в заповеднике «Тунгусский» удалось потушить

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В заповеднике «Тунгусский» удалось потушить один из пожаров. Борьба со вторым пока продолжается. Его площадь составляет 6,6 тыс. га. Ограничение на посещение заповедника, введенного в конце июня, по-прежнему действует.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, за минувшие выходные в Красноярском крае были ликвидированы 25 лесных пожаров. Их площадь составляла 21 тыс. га.

Леса продолжают гореть в Эвенкийском, Енисейском, Мотыгинском, Богучанском, Кежемском, Туруханском, Ирбейском районах. По данным лесопожарного центра региона, на данный момент в крае горит 265 тыс. га тайги.

Более 120 пожаров действуют на труднодоступных территориях. Там тушение, как считают специалисты, может обойтись дороже возможного ущерба. Угрозы населенным пунктам нет.

По предварительным данным, причиной возгораний в лесах стали грозы. Режим ЧС был введен на территории Красноярского края 22 июня. Доступ людей в местные леса ограничен.

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