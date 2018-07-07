Более 3 тыс. человек эвакуированы из-за пожара на юго-западе США

Не менее 3 тыс. человек эвакуированы в связи с пожаром, вспыхнувшим в районе города Голета в округе Санта-Барбара штата Калифорния в США.

По предварительным данным, возгорание рядом с городом произошло в результате высоких температур и усиления ветра. На данный момент общая площадь пожара составляет 25–30 га, пишет «РИА Новости».

Сотрудникам пожарной службы пока удалось локализовать около 5% огня. В результате возгорания пострадали около 20 зданий, среди которых дома и хозяйственные постройки. Данных о пострадавших нет.

В округе введен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. На месте происшествия продолжают работать 350 пожарных и четыре вертолета.