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Более 3 тыс. человек эвакуированы из-за пожара на юго-западе США

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Фото: REUTERS/Mike Eliason
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Не менее 3 тыс. человек эвакуированы в связи с пожаром, вспыхнувшим в районе города Голета в округе Санта-Барбара штата Калифорния в США.

По предварительным данным, возгорание рядом с городом произошло в результате высоких температур и усиления ветра. На данный момент общая площадь пожара составляет 25–30 га, пишет «РИА Новости».

Сотрудникам пожарной службы пока удалось локализовать около 5% огня. В результате возгорания пострадали около 20 зданий, среди которых дома и хозяйственные постройки. Данных о пострадавших нет.

В округе введен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. На месте происшествия продолжают работать 350 пожарных и четыре вертолета.

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