Жаловаться на бизнес станет сложнее

Требования к претензиям граждан и организаций, на основании которых проводятся проверки бизнеса, предлагают ужесточить. Минэкономразвития включило соответствующую инициативу Росаккредитации в доклад о результатах контрольно-надзорной деятельности в России за 2017 год. «Известия» ознакомились с документом. Он, в частности, устанавливает, что могут быть введены особенности идентификации жалующихся, а также сужены способы направления обращений. Таким образом, в ведомствах намерены бороться с подложными претензиями.

Жаловаться на предпринимателей под вымышленными именами станет сложнее. Росаккредитация предложила установить особенности идентификации граждан, которые пишут претензии. Инициативу ведомства Минэкономразвития включило в качестве рекомендации в доклад в правительство. Также в Росаккредитации предложили сузить способы, которыми можно направлять жалобы. Такие требования к письменным обращениям могут быть установлены в параметрах отдельных видов контроля и надзора, а также в законе о защите прав юридических лиц при осуществлении проверок.

В пресс-службе Росаккредитации «Известиям» сообщили, что проверки по анонимным жалобам во многих сферах контроля, хоть и не во всех, неприемлемы.

— Разработка правил для идентификации заявителя и определения, затрагивает ли вопрос непосредственно его интересы, позволит прекратить проверки по анонимным жалобам, — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что сейчас существует проблема: поступающие в бумажном виде жалобы зачастую подписываются вымышленными гражданами и организациями. При этом авторы таких жалоб могут уклоняться от обсуждения вопроса с контролирующим органом.

— Были случаи, когда на такие встречи автор письма приходил с адвокатом, при этом видно, что автор даже не знает сути жалобы, которую он подписал, — рассказали в пресс-службе Росаккредитации.

В ведомстве отметили, что не вырабатывают государственную политику в сфере контроля и надзора за бизнесом, поэтому о конкретных поправках в законодательство им неизвестно.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что в действующее законодательство уже введен ряд мер по борьбе с такими жалобами.

Это, например, обязательная идентификация заявителя через портал госуслуг при подаче электронных обращений, а также право инспектора проводить предварительную проверку, в том числе связаться с гражданином, который жалуется.

Тем не менее проблема полностью не решена, отмечают в министерстве. Актуальность вопроса связана также с тем, что в ряде случаев инспектору необходимо получить от заявителя пояснения и дополнительную информацию по его претензии.

Контрольные органы часто сталкиваются с недобросовестной конкуренцией. Предприниматели нанимают отдельных людей, чтобы они специально писали жалобы на соперников, отметил член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин. Сейчас контрольные органы не могут не реагировать на обращения граждан, поэтому после каждой письменной претензии контролеры обязаны проводить внеплановую проверку, а ресурсов на это зачастую не хватает.

Таким образом, возникает необходимость в создании специального фильтра для предварительной проверки обращений граждан, отметил Александр Брагин. Например, чтобы сотрудники контрольных органов звонили жалующимся и задавали дополнительные вопросы по их обращению. Эксперт отметил, что жалобы, в свою очередь, являются источником получения информации о рисках того или иного предприятия.

В частности, обращения населения, которые не связаны с угрозой жизни и здоровью, могли бы накапливаться, чтобы впоследствии контролеры присваивали предприятию категорию риска.

При этом внеплановых проверок на основании обращений граждан в 2017 году по сравнению с 2016 годом стало меньше, говорится в том же докладе Минэкономразвития. На федеральном уровне их количество снизилось на 30 тыс. и составило 156,7 тыс. На региональном уровне их число уменьшилось на 47,6 тыс., до 126,1 тыс. проверок.

Всего в отношении бизнеса в прошлом году было проведено 675,2 тыс. внеплановых проверок на федеральном уровне и 281,2 тыс. — на региональном. В тройку лидеров по количеству проведенных внеплановых проверок входят Росаккредитация, Федеральная служба судебных приставов и Федеральная антимонопольная служба, отмечается в документе Минэкономразвития.

Правительству нужно четко определить параметры, на основании которых принимается решение о проверке предпринимателя из-за жалобы гражданина, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Для каждого вида контроля и надзора должен быть установлен свой порядок, однако совершенно точно проверять бизнес нужно, если жалоба связана с угрозой жизни и здоровью, уверен эксперт.

Вопрос снижения давления на бизнес в правительстве обсуждается давно. Ряд мер уже реализован — это, в частности, внедрение риск-ориентированного подхода при проверках (контролеры приходят к предпринимателю исходя из того, насколько высоки риски нарушения на его предприятии), а также вынесение предупреждений вместо штрафов за впервые допущенные нарушения у малого и среднего бизнеса.